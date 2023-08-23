У Ромнах на Сумщині "шахед" знищив школу, є загиблі (фото) [ Редагувати ]
У Ромнах Сумської області безпілотник-камікадзе "Шахед" влучив у школу і повністю її зруйнував. Про це повідомила Сумська ОВА.
Сьогодні о 10.05 у місті Ромни російський БпЛА типу "Shahed" влучив у навчальний заклад. На жаль, будівля закладу повністю зруйнована.
У Ромнах на Сумщині росіяни знищили школу та вбили щонайменше 2 освітян, повідомив глава МВС Ігор Клименко. Їх тіла деблокували рятувальники ДСНС. Ще 3 людей отримали поранення.
Є інформація, що під завалами знаходяться ще 2 працівників закладу. Пошуково-рятувальна операція триває.
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