У Ромнах Сумської області безпілотник-камікадзе "Шахед" влучив у школу і повністю її зруйнував. Про це повідомила Сумська ОВА.

Сьогодні о 10.05 у місті Ромни російський БпЛА типу "Shahed" влучив у навчальний заклад. На жаль, будівля закладу повністю зруйнована.

У Ромнах на Сумщині росіяни знищили школу та вбили щонайменше 2 освітян, повідомив глава МВС Ігор Клименко. Їх тіла деблокували рятувальники ДСНС. Ще 3 людей отримали поранення.

Є інформація, що під завалами знаходяться ще 2 працівників закладу. Пошуково-рятувальна операція триває.