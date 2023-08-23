У середу 23 серпня близько 10:00 поблизу села Оленівка на мисі Тарханкут у тимчасово окупованому Криму стався вибух, який знищив російську зенітно-ракетну систему великого і середнього радіусу дії С-400 "Тріумф".

Про це повідомило Головне управління розвідки.

Внаслідок вибуху повністю знищено саму установку, встановлені на ній ракети та особовий склад.

"Враховуючи обмежену кількість таких комплексів на озброєнні ворога, це болючий удар по системі ППО окупантів, що матиме серйозний вплив на подальші події в окупованому Криму", - резюмують у ГУР.

Зенітна ракетна система С-400 "Тріумф" - найновіше російське ППО, призначене для збиття літаків і ракет.