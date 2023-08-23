У соцмережі Цукерберга Threads з'явилася web-версія [ Редагувати ]
Соціальна мережа Threads від Meta запустила web-версію програми. Про це повідомив глава Meta Марк Цукерберг.
Раніше у браузері можна було подивитися лише профіль окремого користувача, а при спробі взаємодії з ним демонструвався QR-код для завантаження мобільного додатка.
Web-версія Threads стане доступна для всіх користувачів найближчими днями. Можна буде публікувати нові пости, переглядати стрічку та писати повідомлення.
Інтерфейс web-версії повторює мобільний, однак деякі елементи навігації поміняли місцями. У веб-версії досі не можна буде відредагувати свій профіль або надіслати особисте повідомлення до Instagram.
Раніше Threads анонсувала нові функції репостів: тепер користувачі матимуть змогу бачити їх як у хронологічній стрічці, так і на окремій вкладці. Також соцмережа додала можливість переглядати пости, які сподобалися користувачеві.
Threads є клоном Twitter, у якого на липень 2022 року було 237,8 млн користувачів. У Threads користувачі можуть спілкуватися, знаходити блогерів з Instagram та листуватися з ними, а також ділитися ідеями та творчістю.
Threads є частиною Instagram, і через прив'язку профілів не можна буде видалити лише один з облікових записів.
Вихід Threads супроводжувався неоднозначними діями мережі Twitter, яка обмежила кількість доступних для перегляду твітів, а також заборонила перегляд Twitter незареєстрованим користувачам.
Раніше саме бажання Meta зробити свій клон Twitter призвело до переговорів про можливий поєдинок між головою Meta Марком Цукербергом та власником Twitter Ілоном Маском.
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