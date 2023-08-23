Президент України Володимир Зеленський відмовився коментувати чутки про можливу відставку міністра оборони Олексія Резнікова. Про це він заявив на брифінгу з прем'єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо.

У Зеленського запитали, чи можлива відставка Резнікова та призначення його послом України у Великій Британії.

Я готовий коментувати будь-які кадрові рішення у нашій державі лише після того, як будуть підписані мною відповідні укази.

За чутками у кулуарах, зараз глава держави активно шукає кандидатів на заміну Резнікову через низку корупційних скандалів у його відомстві. Наразі на посаду главу Міноборони розглядають двох кандидатів:

віцепрем'єр-міністра з відновлення України Олександра Кубракова;

міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олександра Камишіна.

Олексію Резнікову за даними "УП", начебто запропонували посаду посла у Великій Британії, яка вакантна після відставки Вадима Пристайка.