Зеленський прокоментував можливу відставку Резнікова [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський відмовився коментувати чутки про можливу відставку міністра оборони Олексія Резнікова. Про це він заявив на брифінгу з прем'єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо.
У Зеленського запитали, чи можлива відставка Резнікова та призначення його послом України у Великій Британії.
Я готовий коментувати будь-які кадрові рішення у нашій державі лише після того, як будуть підписані мною відповідні укази.
За чутками у кулуарах, зараз глава держави активно шукає кандидатів на заміну Резнікову через низку корупційних скандалів у його відомстві. Наразі на посаду главу Міноборони розглядають двох кандидатів:
- віцепрем'єр-міністра з відновлення України Олександра Кубракова;
- міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олександра Камишіна.
Олексію Резнікову за даними "УП", начебто запропонували посаду посла у Великій Британії, яка вакантна після відставки Вадима Пристайка.
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