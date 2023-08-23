ЄС виділив Україні ще 1,5 млрд євро допомоги [ Редагувати ]
До державного бюджету України надійшов сьомий транш у розмірі 1,5 млрд євро в рамках масштабної програми макрофінансової допомоги ЄС. Про це повідомило Міністерство фінансів.
Єврокомісія здійснила платіж після того, як 25 липня встановила, що "Україна продовжує досягати задовільного прогресу у виконанні узгоджених політичних умов та вимог щодо звітності, спрямовані на забезпечення прозорого та ефективного використання коштів".
"Україна досягла значного прогресу у посиленні фінансової стабільності, зміцненні верховенства права, покращенні функціонування газової системи, заохочення ефективного використання енергії та покращенні бізнес-клімату", - повідомляє Представництво ЄС в Україні.
Загалом у 2023 році Україна отримала вже 12 млрд євро пільгового кредитного фінансування від ЄС у рамках передбачених 18 млрд євро допомоги.
Термін погашення кредиту - 35 років. Відсотки та інші платежі за обслуговування кредиту замість України сплачуватиме Сторона ЄС.
Кошти від ЄС спрямовуються на фінансування пріоритетних видатків держбюджету, зокрема соціальних та гуманітарних.
Вона також дозволить Україні забезпечити макроекономічну стабільність і відновити критично важливу інфраструктуру, зруйновану Росією в ході її загарбницької війни, а саме енергетичну інфраструктуру, системи водопостачання, транспортні мережі, дороги та мости.
Міністр фінансів України Сергій Марченко прокоментував надходження коштів:
Європейський Союз є одним із найбільших донорів фінансової допомоги для України. Від початку повномасштабної війни з рф, загальний обсяг прямої бюджетної підтримки, наданої в рамках програм МФД, вже сягнув 19,2 млрд євро.
Наступні транші в рамках масштабної програми макрофінансової допомоги ЄС очікуються до кінця 2023 року з урахуванням виконання Україною узгоджених сторонами умов структурної політики.
Нагадаємо, Британія виділяє Україні $245 млн на закупівлю ядерного палива.
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