Внаслідок нічної атаки "шахедів" на порт Ізмаїла там згоріло 13 000 тонн зерна, лише за цю ніч порт втратив 15% експортної потужності порту Ізмаїл. Про це повідомив віцепрем'єр із відновлення Олександр Кубраков.

"Чергова атака росії на порти Дунаю. 13 тис тонн зерна знищено росією в результаті атаки шахідів на порт Ізмаїл.

Пошкоджень зазнали одразу кілька приватних зернових терміналів та складів, вантажна інфраструктура. Агропродукція призначалася для Єгипту та Румунії...

Лише за цю ніч на 15% була знижена експортна потужність порту Ізмаїл, до цього був порт Рені і 35 тис. тонн знищеного там зерна", - написав міністр.

У ніс на 23 серпня була вже 8 за рахунком атака на портову інфраструктуру після виходу росії з Зернової ініціативи. Загалом за місяць атак на порти знищено 270 тис. тонн зерна.

Світ має зрозуміти, атаки на зернову інфраструктуру - це атаки на країни Африки та Азії, яким вже не вистачає їжі. Це атаки на продовольчі світові ринки, які вже відреагували підвищенням ціни на пшеницю через нестачу українського продовольства після зупинки Зернової ініціативи та атак по портам Дунаю.

2 серпня росія вдарила по Ізмаїлу. Внаслідок атаки був зруйнований морський вокзал Ізмаїла, який відреставрували лише чотири роки тому.

Зернова угода - угода між Україною, росією, Туреччиною та ООН про вивезення зерна з чорноморських портів України (Чорноморськ, Південний та Одеський порт), підписана 22 липня 2022 року. Вона неодноразово продовжувалась.

17 липня кремль не продовжив угоду щодо безпечного вивезення українського зерна через гуманітарні коридори у Чорному морі.

19 липня росія пригрозила, що з 20 липня всі судна, які прямують до чорноморських портів України, будуть розглядатися як потенційні перевізники військових вантажів. 20 липня Міноборони України дзеркально пригрозило рф через погрози суднам у Чорному морі.