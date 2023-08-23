Українська розвідка провела спецоперацію, внаслідок якої гвинтокрил Мі-8 армії рф опинився в Україні.

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерела у спецслужбах.

Спецоперації Головного управління розвідки тривала начебто більше півроку.

Зрештою пілота Мі-8 АМТШ вдалося виманити в Україну з вантажем деталей до винищувачів Су-27 і Су-30 СМ.

Разом із пілотом на борту були двоє членів екіпажу, які не знали, куди насправді летить вертоліт. Після того, як машина сіла на Харківщині, їх довелося ліквідувати.

Повідомляється, шо родину пілота завчасно вивезли з росії, зараз вона начебто перебуває в Україні.

Представник ГУР Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону "Єдині новини" підтвердив факт спецоперації та пообіцяв розповісти подробиці пізніше.

Мі-8 - багатоцільовий гелікоптер, який використовується у цивільній і військовій авіації. Загалом випущено понад 12 тис. таких машин, що робить Мі-8 наймасовішим гвинтокрилом у світі. Кабіна розрахована на 28 місць.