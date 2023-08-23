Індійський апарат "Вікрам" з місяцеходом на борту сів на Місяць [ Редагувати ]
Індійський посадковий модуль "Вікрам" з місяцеходом "Праг'ян" здійснив успішну посадку на поверхню Місяця. Посадку апарата транслювали у прямому ефірі. За нею спостерігали майже 6,5 млн глядачів.
До Місяця "Вікрам" доставила автоматична міжпланетна станція "Чандраян-3". Її запустили 14 липня на ракеті-носії LVM 3 M4 з Космічного центру в Бенгальській затоці.
Посадку станції здійснили о 18:02 за індійським часом (о 15:32 за київським) в районі Південного полюса Місяця.
Заявлено, що "Чандраян-3" займеться дослідженням ґрунту та кратерів Місяця, а також слідів тектонічної активності. Очікується, що місяцехід пропрацює на Південному полюсі один місячний день - 14 земних діб.
Індія стала четвертою країною після СРСР, США та Китаю, яка здійснила посадку свого апарату на поверхню Місяця.
У 2019 році Індія вже намагалася відправити на Місяць станцію в рамках проекту "Чандраян-2". Тоді станція змогла вийти на навколомісячну орбіту, однак через технічні проблеми не змогла здійснити посадку на поверхні супутника. Посадковий модуль розбився об місячну поверхню.
Майже одночасно з індійським апаратом "Чандраян-3"до супутника Землі прибула російська станція "Луна-25". Її спроба здійснити посадку на Місяць виявилася невдалою - вона розбилася.
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