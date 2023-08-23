У Чорному морі українські катери підбили російський літак [ Редагувати ]
Сили безпеки й оборони України завдали удару по ворожому літаку, який знаходився в акваторії Чорного моря неподалік острова Зміїний. Про це повідомляє українська розвідка.
Зіткнення з ворожим літаком сталося в територіальних водах України поблизу острова Зміїний, в районі так званих "вишок Бойка".
Там літак окупантів спробував атакувати військові судна Сил безпеки та оборони України, але отримав удар у відповідь. При цьому раніше росіяни поширили фейк, про нібито ураження та затоплення українського катера.
За даними розвідки, російська ракета впала у воду та продовжила рух на зустріч із крейсером "москва" не завдавши жодної шкоди українським військовим.
Саме після цього літак отримав удар у відповідь. Випущена з бойового катера України ракета пошкодила російський борт, який був вимушений одразу ж залишити місце події та летіти у напрямку найближчого аеродрому.
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