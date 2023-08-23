У середу, 23 серпня, на відкритті 3-го саміту Кримської платформи в Києві президент Володимир Зеленський заявив, що основним завданням Кримської платформи є підготовка деокупації українського півострова Крим.

Ми розуміємо, як повернемося в Крим. Ми розуміємо, скільки кроків треба нам зробити. Ми розуміємо, наскільки це непросто. Це важливе завдання, але ми бачимо цей шлях.

Глава держави нагадав, що за рік українські воїни зробили надзвичайні речі.

Україна показала, що звільнення нашої землі під час бойових операцій не є випадковістю. Усе заслужено, це героїзм наших людей і оборонна підтримка від наших партнерів. Я дякую всім партнерам.

Він запевнив, що "Крим буде деокупований, як і всі інші частини України, які зараз поки що, на жаль, під окупантами".

Зеленський наголосив, що "Україна не торгує територіями, бо Україна не торгує людьми".

Чорне море – ключ до світової продовольчої та соціальної стабільності. Крим – ключ до безпеки в Чорному морі. Не можна залишити ключі в руках терористів. І ми не залишимо.

За словами Зеленського, великі міжнародні компанії готові зайти в Крим після його деокупації.