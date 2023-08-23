Україною шириться повітряна тривога: що відомо [ Редагувати ]
У середу, 23 серпня, областями України почала ширитись повітряна тривога. Мешканців країни просять не ігнорувати тривогу та пройти в укриття.
Тим часом у пабліках зʼявилась інформація про пуски ракет типу "Калібр"
Загроза за ракетами:
- Херсонська,
- Миколаївська,
- Кіровоградська області
Повідомляється, що ракети летять дуже низько. Інформація уточнюється.
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