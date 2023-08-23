У середу, 23 серпня, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо анонсував новий пакет санкцій у відношенні 29 юридичних осіб та великої кількості фізичних осіб з росії. Про це він сказав під час саміту Кримської платформи.

Сьогодні Канада хоче оголосити про нові санкції проти 29 юридичних осіб та великої кількості фізичних осіб з росії, - заявив Трюдо.

За його словами, санкції також будуть стосуватись у ядерної галузі.