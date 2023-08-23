Трюдо анонсував нові санкції проти рф [ Редагувати ]
У середу, 23 серпня, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо анонсував новий пакет санкцій у відношенні 29 юридичних осіб та великої кількості фізичних осіб з росії. Про це він сказав під час саміту Кримської платформи.
Сьогодні Канада хоче оголосити про нові санкції проти 29 юридичних осіб та великої кількості фізичних осіб з росії, - заявив Трюдо.
За його словами, санкції також будуть стосуватись у ядерної галузі.
Канада продовжуватиме стояти разом з Україною стільки, скільки це треба буде потрібно.
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