Варшава дозволяє громадянам Сполучених Штатів Америки, яких раніше закликали терміново покинути територію білорусі, в'їхати до Польщі. Про це повідомляється у Twitter-акаунті Прикордонної служби Польщі.

У відповідь на заклик посольства США до громадян США залишити територію білорусі, польська прикордонна служба повідомляє, що вони можуть в'їхати до Польщі через прикордонний пункт пропуску в Тересполі.

Раніше Сполучені Штати Америки закликали американців не в'їжджати до білорусі через те, що білоруський режим сприяє неспровокованому нападу росії на Україну. Зокрема серед інших аргументів: нарощування Збройних сил рф в білорусі, довільне застосування місцевих законів, ризик громадянських заворушень, ризик затримання, обмежені можливості посольства для надання допомоги громадянам США.