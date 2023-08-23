США закликали громадян терміново покинути білорусь: у Польщі запропонували допомогу [ Редагувати ]
Варшава дозволяє громадянам Сполучених Штатів Америки, яких раніше закликали терміново покинути територію білорусі, в'їхати до Польщі. Про це повідомляється у Twitter-акаунті Прикордонної служби Польщі.
У відповідь на заклик посольства США до громадян США залишити територію білорусі, польська прикордонна служба повідомляє, що вони можуть в'їхати до Польщі через прикордонний пункт пропуску в Тересполі.
Раніше Сполучені Штати Америки закликали американців не в'їжджати до білорусі через те, що білоруський режим сприяє неспровокованому нападу росії на Україну. Зокрема серед інших аргументів: нарощування Збройних сил рф в білорусі, довільне застосування місцевих законів, ризик громадянських заворушень, ризик затримання, обмежені можливості посольства для надання допомоги громадянам США.
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