У середу, 23 серпня, у Верховну Раду внесли законопроєкт, яким пропонується запровадити відстрочку від мобілізації для адвокатів.

Про це свідчить відповідний документ.

Ініціатори законопроєкту пропонують внести зміни до закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" шляхом внесення до переліку осіб, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, адвокатів. Але тільки тих, хто має стаж роботи не менше 10 років або внесений до Реєстру адвокатів, що надають безкоштовну вторинну правову допомогу.

Автори документа пояснюють, що таке нововведення необхідно підтримати, оскільки зараз в Україні відстрочку від мобілізації вже мають судді, прокурори та співробітники інших правоохоронних органів, але серед перелічених вище осіб відсутні адвокати.

На думку ініціаторів законопроєкту, в таких умовах існує ризик порушення принципу змагальності сторін, оскільки може бути представлена лише сторона звинувачення та відсутня сторона захисту.