Українські військові просять посилити мобілізацію, але для цього необхідно врегулювати питання з військкоматами та лікарськими комісіями.

Про стало відомо під час пресконференції президента України Володимира Зеленського.

Скажу відверто, військові до мене звернулися, щоб дати можливість більше мобілізувати. Дуже важливо в цьому питанні розуміти, хто це робить і як. Тому питання військкоматів, питання ВЛК - дуже важливі. Потрібно прискорити процес, а потім розпочинати розмову про те, чи збільшувати, як, ким, чим.