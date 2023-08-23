Президентські та парламентські вибори у США, які відбудуться у 2024 році, безумовно, вплинуть на підтримку України.

Про це стало відомо під час пресконференції президента України Володимира Зеленського.

Українські чиновники перебувають у постійному контакті з американськими, у тому числі на рівні глав держав. Зокрема, зараз відбувається розмова керівника Офісу президента Андрія Єрмака з радником президента США з національної безпеки Джейком Салліваном.

За словами Зеленського, темами таких переговорів є :

формула миру,

постачання зброї,

посилення української протиповітряної оборони.

Президент нагадав, що наступного року у США відбудуться вибори.

Це, безумовно, матиме вплив на підтримку України. Безумовно, це може вплинути як позитивно, так і негативно. Ми зі свого боку робитимемо все, щоб підтримка США не спадала. Зі свого боку ми віддаємо весь свій час, всю свою енергію. Зі своєї сторони ми віддаємо увесь свій час, всю свою енергію, щоб постійно співпрацювати з США.

Водночас глава держави анонсував контакт з президентом США Джо Байденом та зустріч з представниками Конгресу США, яка відбудеться 23 серпня.