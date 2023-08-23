Збройні сили України не можуть перекинути всі свої підрозділи на Південний напрямок фронту. Тоді з'являться ризики втратити Харків і Дніпро.

Про це стало відомо під час пресконференції президента України Володимира Зеленського.

Щодо розтягування сил. У нас є Схід. Хтось розуміє, скільки там окупантів? 200 тисяч. Давайте візьмемо звідти наші сили і кудись їх перекинемо, наприклад, туди, куди нам потрібно.

Президент пояснив, що після цього росіяни за кілька днів захоплять Слов'янськ та Краматорськ, далі вони підуть на Павлоград, Дніпро, відріжуть береги.