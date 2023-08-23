Чому ЗСУ не перекидають всі сили на південь: Зеленський дав відповідь [ Редагувати ]
Збройні сили України не можуть перекинути всі свої підрозділи на Південний напрямок фронту. Тоді з'являться ризики втратити Харків і Дніпро.
Про це стало відомо під час пресконференції президента України Володимира Зеленського.
Щодо розтягування сил. У нас є Схід. Хтось розуміє, скільки там окупантів? 200 тисяч. Давайте візьмемо звідти наші сили і кудись їх перекинемо, наприклад, туди, куди нам потрібно.
Президент пояснив, що після цього росіяни за кілька днів захоплять Слов'янськ та Краматорськ, далі вони підуть на Павлоград, Дніпро, відріжуть береги.
Я думаю, що саме така надія у них є. Харків. Ми не віддамо ні Харків, ні Павлоград, ні Дніпро. І нехай різні аналітики світу на це навіть не розраховують.
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