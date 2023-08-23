Президент України Володимир Зеленський заявив, що українці не мають вибору і тому продовжують боротись за свою свободу та незалежність. Про це стало відомо під час пресконференцію.

Зеленський зазначив, що також хотів би, щоб під час деокупації Україна втрачала менше своїх людей, і відстоювала свої території дипломатією.

У нас просто немає іншого виходу, бо ми боремось за своє, а у нас його не багато - у нас одна країна. Тому я не можу сказати, чи буде у нас третій день незалежності під час війни. І в Криму, як ви сказали, люди не можуть нормально день незалежності святкувати. А у нас не так? Якщо чесно, то в Криму зараз війни немає. Крим окупований, це страшна трагедія. У нас люди конкретно гинуть.

Зеленський вважає, що День Незалежності є важливим державним святом. Однак всім варто пам'ятати, що воно дається тяжко.