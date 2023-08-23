У середу, 23 серпня, воїни 47 окремої механізованої бригади встановили прапор України в селі Роботине, що на одному з найгарячіших напрямків – Мелітопольському.

Синьо-жовтий стяг з підписом Головнокомандувача ЗСУ замайорів на зруйнованій російськими окупантами школі в День Державного прапора!

"Воїни 47 окремої механізованої бригади встановили прапор України в селі Роботине, що на одному з найгарячіших напрямків – Мелітопольському. Синьо-жовтий стяг з підписом Головнокомандувача ЗСУ замайорів на зруйнованій російськими окупантами школі в День Державного прапора", - йдеться в повідомленні 47 ОМБР.