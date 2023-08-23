У середу, 23 серпня, у Твєрській області росії впав літак. На борту було 7 росіян, 4 - загинули, ще трьох поки що не можуть знайти.

Момент аварії цивільно-транспортного літака у Тверській області попав на відео.

За нашою інформацією, судно, що розбилося, - Embraer Legacy 600. Це літак бізнес-класу, що вміщує 13 осіб. Також до падіння очевидці чули два сильні "хлопки".

Зазначимо, що самі мешканці рф пишуть, що всі 7 пасажирів загибли. Проте ця інформація поки залишається не підтвердженою.