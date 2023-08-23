Падіння літака у Тверській області: серед пасажирів значився Пригожин - ЗМІ [ Редагувати ]
У літаку, що впав сьогодні, 23 серпня, у Тверській області росії, серед пасажирів міг бути засновник приватної військової компанії "Вагнера" Євген Пригожин.
Про це повідомляє "ТАСС".
Журналісти пропагандистського видання з посиланням на Росавіацію пишуть, що серед пасажирів бізнес-джету, який розбився, значився Пригожин.
Нагадаємо, сьогодні в російських Telegram-каналах з'явилася інформація про падіння бізнес-джету Embraer Legacy 600. На борту нібито перебувало десять людей, ніхто не вижив внаслідок інциденту.
Після цього в мережі почали писати про те, що впав літак з бортовим номером RA-02795, який належить засновнику ПВК "Вагнера" Євгену Пригожину. Повітряне судно прямувало з Москви до Петербурга.
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