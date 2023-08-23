У літаку, що впав сьогодні, 23 серпня, у Тверській області росії, серед пасажирів міг бути засновник приватної військової компанії "Вагнера" Євген Пригожин.

Про це повідомляє "ТАСС".

Журналісти пропагандистського видання з посиланням на Росавіацію пишуть, що серед пасажирів бізнес-джету, який розбився, значився Пригожин.

Нагадаємо, сьогодні в російських Telegram-каналах з'явилася інформація про падіння бізнес-джету Embraer Legacy 600. На борту нібито перебувало десять людей, ніхто не вижив внаслідок інциденту.

Після цього в мережі почали писати про те, що впав літак з бортовим номером RA-02795, який належить засновнику ПВК "Вагнера" Євгену Пригожину. Повітряне судно прямувало з Москви до Петербурга.