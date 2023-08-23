Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не обміняє свої території на членство у будь-якому союзі.

Про це він сказав на брифінгу за підсумками третього саміту Кримської платформи.

Глава держави наголосив, що у нього, як президента, однозначна позиція щодо питання українських територій.

"Крим - це Україна. Ми боремося за Крим та за всі інші тимчасово окуповані українські території. Ми не обмінюємо наші території на будь-яке членство у будь-якому союзі", - зауважив український лідер.