Зеленський заявив, що має однозначну позицію щодо українських територій [ Редагувати ]
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не обміняє свої території на членство у будь-якому союзі.
Про це він сказав на брифінгу за підсумками третього саміту Кримської платформи.
Глава держави наголосив, що у нього, як президента, однозначна позиція щодо питання українських територій.
"Крим - це Україна. Ми боремося за Крим та за всі інші тимчасово окуповані українські території. Ми не обмінюємо наші території на будь-яке членство у будь-якому союзі", - зауважив український лідер.
по темі
Від початку повномасштабного вторгнення рф до України президент Володимир Зеленський припустився багатьох помилок
Президент пояснив, чому ЗСУ не перекидають всі сили на південь
Про стало відомо під час пресконференції президента України Володимира Зеленського
У середу, 23 серпня, на відкритті 3-го саміту Кримської платформи в Києві президент Володимир Зеленський заявив, що основним завданням Кримської платформи є підготовка деокупації українського півострова Крим
Україна досягла важливих домовленостей у ході візиту президента Володимира Зеленського до чотирьох країн Європи