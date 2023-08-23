"Їх було достатньо": Зеленський розповів про свої помилки під час війни [ Редагувати ]
Від початку повномасштабного вторгнення рф до України президент Володимир Зеленський припустився багатьох помилок.
Про це глава держави заявив під час третього саміту Кримської платформи.
За його словами, головної його перемоги наразі ще немає. Йдеться, ймовірно, про повне звільнення всіх окупованих росіянами територій.
"Помилок було достатньо", - так він відповів на прохання назвати головну помилку.
Зараз глава держави не може назвати ні свою головну помилку, ні свою головну перемогу.
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