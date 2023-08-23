Причиною падіння літака, пасажиром якого вважався засновник приватної військової компанії "Вагнера" Євген Пригожин, нібито міг бути теракт.

Про це повідомляє Telegram-канал Mash.

"Одна з версій падіння літака, серед пасажирів якого значився Євген Пригожин, - теракт на борту", - пишуть пропагандисти.

Вони уточнюють, що таку інформацію зараз перевіряють спецслужби.

Однак ЗМІ повідомляють, що над Москвою зараз летить другий літак Пригожина.

Він може перебувати у другому своєму літаку і бути тимчасово без зв'язку.

Нагадаємо, сьогодні в мережі почали масово поширювати відео падіння літака у Тверській області росії. Пізніше з'ясувалося, що це був бізнес-джет Embraer Legacy 600, на борту якого було десять осіб. Усі вони загинули.

При цьому Telegram-канали розповсюджували інформацію про те, що літак належить засновнику ПВК "Вагнера" Євгену Пригожину. Він нібито вважався пасажиром.