Сили оборони України скинули гранату і ліквідували російського військового в окопі під Бахмутом.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

"Пекельні печеньки до вечірнього чаю окупантам від прикордонників", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що БпЛА виявив ворожий спостережний пункт неподалік Бахмута. Аби завадити "пташці" проводити розвідку, один із загарбників вирішив зробити кілька пострілів у бік дрона, проте не влучно.

"Успішнішими були аеророзвідники, які скинули йому на голову гранату. Окупант ліквідований", - додали у ДПСУ.