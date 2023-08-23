Прикордонники з дрона скинули гранату і ліквідували окупанта під Бахмутом (відео) [ Редагувати ]
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Сили оборони України скинули гранату і ліквідували російського військового в окопі під Бахмутом.
Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.
"Пекельні печеньки до вечірнього чаю окупантам від прикордонників", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що БпЛА виявив ворожий спостережний пункт неподалік Бахмута. Аби завадити "пташці" проводити розвідку, один із загарбників вирішив зробити кілька пострілів у бік дрона, проте не влучно.
"Успішнішими були аеророзвідники, які скинули йому на голову гранату. Окупант ліквідований", - додали у ДПСУ.
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