У росії підтверджують загибель власника ПВК "Вагнер" Пригожина: що відомо [ Редагувати ]
У російській федерації підтвердили загибель власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина. Ватажок "вагнерівців" розбився під час аварії літака в Тверській області.
Про це повідомляють росЗМІ. Дедалі більше людей із оточення Пригожина підтверджує його загибель.
Смерть голови ПВК "Вагнер" підтвердив так званий "головної ради військово-цивільної адміністрації Запорізької області" Володимир Рогов.
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Глава ПВК "Вагнер" Євген Пригожин загинув під час аварії літака у Тверській області