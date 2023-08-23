В Білорусь вперше за місяць прилетів військово-транспортний літак рф Іл-76 [ Редагувати ]
У Білорусі сьогодні, 23 серпня, приземлився військово-транспортний літак росії Іл-76. Його там фіксують вперше за місяць.
Про це повідомляє "Беларускі Гаюн" у Telegram.
"Щойно на аеродром "Мачулищі" з рф прилетів Іл-76 ВКС РФ Це перший приліт військово-транспортного літака Іл-76 ВКС рф до Мачулищ за останній місяць. Борт приземлився о 20:55", - сказано в повідомленні моніторингового каналу.
Також у "Гаюні" додали, що зараз уважно стежать за активністю у районі табору "вагнерівців" у локаціях, де їх раніше помічали на території Білорусі.
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