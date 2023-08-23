Байдену доповіли про падіння літака, який міг належати Пригожину: що відомо [ Редагувати ]
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Президенту США Джо Байдену доповіли про падіння літака у Тверській області росії, який міг належати терористу та засновнику ПВК "Вагнер" Євгенію Пригожину.
Про це повідомили у Білому домі, пише Sky News.
У Білому дому підтвердили, що вони поінформували Джо Байдена про падіння літака, на борту якого значився терорист Пригожин.
Представниця Ради національної безпеки Білого дому Едрієн Вотсон заявила у коментарі CNN, що "ніхто не повинен дивуватися", якщо повідомлення про те, що засновник компанії "Вагнер" Євген Пригожин був на борту літака, що розбився, підтвердяться.
"Ми бачили ці повідомлення. Якщо це підтвердиться, ніхто не повинен дивуватися. Згубна війна в Україні призвела до того, що приватна армія рушила на Москву, а тепер - здавалося б - до цього", - йдеться в заяві Едрієн Вотсон.
Нагадаємо, сьогодні в мережі почали масово поширювати відео падіння літака у Тверській області росії. Пізніше з'ясувалося, що це був бізнес-джет Embraer Legacy 600, на борту якого було десять осіб. Усі вони загинули.
При цьому Telegram-канали розповсюджували інформацію про те, що літак належить засновнику ПВК "Вагнера" Євгену Пригожину. Він нібито вважався пасажиром.
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