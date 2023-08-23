Пригожин загинув внаслідок авіакатастрофи: тіла усіх опізнані - росЗМІ [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Ватажок приватної військової компанії "Вагнера" Євген Пригожин сьогодні, 23 серпня, загинув внаслідок авіакатастрофи в рф.
Про це повідомляє Readovka.
"Євген Пригожин загинув", - йдеться у повідомленні.
Більше ніякої додаткової інформації не наводиться.
Також росЗМІ повідомляють, що тіла Пригожина та Уткіна опізнані.
Крім того, росЗМІ з посиланням на комісію Росавіації повідомляють, що літак Пригожина підірвали.
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