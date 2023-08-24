У липні 2023 року українці отримали доступ до послуг ZEN.COM. Цей фінтех-проєкт з Європи дає змогу клієнтам виконувати фінансові операції надзвичайно вигідними способами. Завантаження мобільного додатка ZEN.COM дає змогу легко переказувати гроші, обмінювати валюту та розрахуватися за послуги й товари.

Розберемо більш детально, чому вигідно обмінювати валюту через ZEN.COM.

Що потрібно знати про курс обміну валют ZEN.COM

Як тільки ви пройдете реєстрацію в додатку ZEN.COM, ви автоматично отримаєте доступ до мультивалютного рахунку, який передбачає операції у 29+ валютах. Не потрібно відкривати спеціальні картки для доларів США, євро чи злотих — рахунок передбачає операції з ними та ще з 25 валютами.

Можливості застосунку дають змогу проводити конвертацію грошей у будь-яку з валют. Відсутність прихованих комісій за конвертацію суттєво спрощує придбання товарів за кордоном офлайн чи онлайн. А комісія буде значно меншою, ніж за обміну у фінустанові чи банку.

Чому обмін валют у ZEN.COM вигідний

Плюси використання ZEN.COM:

додаткові приховані комісії відсутні;

найвигідніший актуальний курс на ринку;

єдиний мультивалютний рахунок, що дозволяє не плутатись із фінансами.

Завдяки доступу до 29+ світових валют клієнт може самостійно вирішити, яку з них використати для розрахунку або переказу. Якщо ж необхідна валюта на платформі ZEN.COM не представлена, фінанси будуть конвертуватись у євро за міжбанківським курсом.

Потрібно пам'ятати про ще одну перевагу, яку пропонує ZEN.COM. Це висока швидкість проходження фінансових операцій. Переказ коштів та обмін валют відбувається за одну мить. Завдяки цьому можна використати фізичну картку ZEN MasterCard для зняття готівки у банкоматі або розрахунку в будь-якому куточку світу.

Використання обміну валют у застосунку ZEN.COM

Зареєструвавшись у додатку ZEN.COM, визначте тарифний план, згідно з яким буде обслуговуватись рахунок:

Free;

Gold;

Platinum.

Кожен з планів має різну комісію за операції з обміном валюти та обслуговування рахунку. Вибирати тарифний план необхідно за такими показниками:

необхідна кількість фізичних та віртуальних карток;

середні суми, які зазвичай зніматимуться у банкоматах;

види переказів, які будуть використовуватись найчастіше.

Можна провести безкоштовний тест пакетів обслуговування Gold і Platinum протягом 7 днів.

Коли ви завантажите на смартфон застосунок ZEN.COM, то отримаєте доступ до покрокового алгоритму здійснення операцій за обміном валюти за найнижчим курсом. А більше важливої інформації можна отримати на сайті zen.com.