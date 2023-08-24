росія в День Незалежності обстріляла Дніпро: є постраждалі [ Редагувати ]
Цієї ночі, 24 серпня, у низці областей України оголосили повітряну тривогу через загрозу чергової російської ракетної атаки. У командуванні Повітряних сил ЗСУ попередили, що окупанти можуть для завдання ударів застосовувати балістичне озброєння.
Пізніше, близько пів на третю ніч, у Дніпрі пролунали вибухи.
Внаслідок російського ракетного удару по Дніпру в ніч на 24 серпня у місті зафіксовано "приліт", а також є постраждалі громадяни.
Про це повідомляє в Telegram голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак.
"Дніпро. Прильот. Є постраждалі", - розповів чиновник.
При цьому в ОВА поки не уточнюють дані про наслідки ворожого удару по місту, і закликають жителів Дніпра дотримуватись інформтиші, не знімати та не викладати в інтернеті дані про "приліт".
"Вся інформація згодом. Нічого не публікуємо в соцмережах!", - наголошує Лисак.
Керівник регіону додав, що на місці працюють усі служби.
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