В рф завершили пошукову операцію на місці розбитого літака з Пригожиним: знайдено всі 10 тіл [ Редагувати ]
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Пошукову операцію на місці падіння бізнес-джету Embraer-135, що розбився в росії та перевозив ватажка ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина, завершено.
Про це повідомляють росЗМІ.
Екстренні служби повідомили виданню "Інтерфакс", що було знайдено залишки всіх 10 людей, що перебували на борту літака.
Нагадаємо, 23 серпня в мережі почали масово поширювати відео падіння літака у Тверській області росії. Пізніше з'ясувалося, що це був бізнес-джет Embraer Legacy 600, на борту якого було десять осіб. Усі вони загинули.
При цьому Telegram-канали розповсюджували інформацію про те, що літак належить засновнику ПВК "Вагнера" Євгену Пригожину. Він нібито вважався пасажиром.
Пізніше повідомлялось, що Пригожин загинув внаслідок авіакатастрофи.
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