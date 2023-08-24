День Незалежності: що має знати кожен українець [ Редагувати ]
Традиційно, після Дня Державного прапора, Україна відзначає День Незалежності. У цього свята давня, героїчна і найчастіше трагічна історія.
24 серпня 2023 року кожен українець із радістю відзначає - 32 річницю відновлення державності країни.
Зараз Україна бореться за своє право бути зі зброєю в руках своїх воїнів, тож це свято має дуже важливе значення для всіх українців.
Цікаві факти про Україну
- Україна є найбільшою державою за площею в Європі (603 700 км²).
- На території України був перший вищий навчальний заклад у Східній Європі - Острозька академія. Яка була заснована князем Костянтином-Василем Острозьким у 1576 році.
- Однією з найдавніших конституцій у Європі є Українська Конституція Пилипа Орлика, написана 1710 року. Наразі оригінал першої сторінки Конституції зберігається у Національному архіві Швеції.
- У 1934 році на конкурсі краси мов у Парижі українська мова була визнана наймилозвучнішою і найбагатшою у світі.
- Українці - найспівучіша нація у світі, яка створила близько 200 тисяч народних пісень. Більше жодна нація світу не має такої кількості пісень. В українському фонді налічується 15,5 тисячі народних пісень, друге місце посідає Італія, яка має 6 тисяч народних пісень.
Цікаві факти про незалежність України
- 16 липня 1991 року вперше святкували День Незалежності України, а лише згодом дату перенесли на 24 серпня.
- 23 серпня 1991 року вранці було написано чернетку Акту проголошення незалежності України. Акт написали Леонтій Сандуляк та Левко Лук'яненко у звичайному шкільному зошиті.
- 24 серпня 1991 року на надзвичайному позачерговому засіданні ВР УРСР 346 депутатів проголосували за незалежність України.
- 28 січня 1992 року Державний прапор України було офіційно затверджено як державний символ Незалежності.
- Перший військовий парад, присвячений Дню Незалежності України, було проведено 24 серпня 1994 року.
- Польща стала першою державою у світі, яка визнала незалежність України.
по темі
В Україні під час війни скасовано святкові дні, передбачені Кодексом законів про працю (КЗпП). Через війну додаткового вихідного на День Незалежності не буде
24 серпня українці відзначають День Незалежності
У липні Кабінет Міністрів прийняв постанову №754, згідно з якою ветерани та особи, що внесли особливий внесок в розвиток Батьківщини, отримають винагороду від 450 до 3100 гривень
Президент України Володимир Зеленський заявив, що українці не мають вибору і тому продовжують боротись за свою свободу та незалежність
Спека не покидає Україну. При цьому 23 серпня на заході очікуються короткочасні дощі, на Закарпатті та Прикарпатті - значні дощі з грозами