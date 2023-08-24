Чотирьом жителькам Києва, яких звинувачували у поширенні в інтернеті забороненої інформації про Збройні сили України в умовах воєнного стану, оголосили вироки суду. Їм призначили по 5 років позбавлення волі з іспитовим строком 1-3 роки.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Чотирьох жінок затримали у травні за те, що під час ракетних атак росії по території столиці вони зняли роботу систем ППО і поширили відео у соцмережах. Щодо них порушили справи за ч. 2 ст. 114-2 КК України. Санкція статті передбачає ув'язнення терміном від 5 до 8 років. У липні провадження стосовно блогерок надійшли на розгляд районних судів Києва.

Під час досудового слідства всі фігурантки визнали свою вину у повному обсязі. Тож судовими вироками затверджено угоди про визнання винуватості. Кожній з обвинувачених суд призначив 5 років позбавлення волі зі звільненням від відбування покарання з випробувальним терміном на строк від 1 до 3 років.

Такі вироки блогеркам не означають уникнення від відповідальності за правопорушення.

Крім того, згідно з вироками суду, на блогерок покладені певні обов'язки: вони мають періодично відмічатися в органах пробації, не виїжджати за кордон без дозволу, повідомляти про зміну місця проживання, роботи чи навчання.

У разі невиконання засудженими своїх обов'язків, іспитовий термін скасують і громадянки отримають реальне ув’язнення.