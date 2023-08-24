Президент України Володимир Зеленський привітав українців із Днем Незалежності. Він подякував кожному, хто забезпечує нашу перемогу.

"Сьогодні ми відзначаємо 32-гу річницю нашої незалежності - незалежності України. Це цінність для кожного з нас. І за це ми боремось. І в цій боротьбі важливий кожен. Бо ця боротьба за те, що важливо кожному. Це - незалежна Україна", - сказав він.

Зеленський зазначив, що у великій війні немає маленьких, непотрібних чи неважливих справ.

Він подякував воїнам, що стали на захист України, а також родинам, що їх виховали у своїх дітях любов до України й відвагу боронити її.

"Дякую кожному, хто чекає рідних із фронту, кожному, хто щодня молиться за них, хто телефонує чи пише таке важливе "Як ти?", аби почути таке бажане "Все добре!" Таке цінне "Я тебе кохаю"… "Наш син зробив учора перший крок"… "Доця сьогодні сказала: "Тато"…" - сказав він.

Зеленський зауважив, що нашим захисникам допомагає одна додаткова унікальна броня - броня людяності та щирості. Йдеться й про дитячі малюнки, які можна побачити в кожній бригаді. Адже діти, навіть незнайомі, підтримують наших воїнів.