Телефон Пригожина знайшли на місці аварії його літака - ЗМІ [ Редагувати ]
Телефон ватажка ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина знайшли на місці аварії його літака у російській Тверській області.
Про це повідомляє Al Jazeera.
Політичне джерело видання у ПВК "Вагнера" повідомило, що поки що немає підтвердження того, що тіло Пригожина було серед уламків літака. При цьому там був знайдений його телефон - він знаходився біля одного з тіл.
Джерело додало, що в літаку, який повертався з Африки в Санкт-Петербург, мав бути Пригожин. Тому дуже ймовірно, що він дійсно загинув.
"Ми зараз спираємося на інформацію з офіційних джерел і спілкуємося з владою, яка всебічно вивчає ситуацію", - додав він.
Нагадаємо, 23 серпня в мережі почали масово поширювати відео падіння літака у Тверській області росії. Пізніше з'ясувалося, що це був бізнес-джет Embraer Legacy 600, на борту якого було десять осіб. Усі вони загинули.
При цьому Telegram-канали розповсюджували інформацію про те, що літак належить засновнику ПВК "Вагнера" Євгену Пригожину. Він нібито вважався пасажиром.
Пізніше повідомлялось, що Пригожин загинув внаслідок авіакатастрофи.
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