"Укрпошта" випустила марку до Дня Незалежності (фото, відео) [ Редагувати ]
"Укрпошта" до Дня Незалежності презентувала спеціальний поштовий випуск "Україна-мати". Про це повідомляє прес-служба поштового оператора в Telegram.
"На поштовій марці в інтерпретації художниці Зінаїди Кубар зображений відомий кожному українцю величний монумент, що височіє на Печерських пагорбах Києва і є одним з найвищих у світі (102 м, скульптор Василь Бородай)", - йдеться в повідомленні.
Тираж марки дорівнює 600 тисяч примірників. Номінал марки - U (12 грн), що дорівнює вартості відправки непріоритетного простого листа до 50 г у межах України.
Зазначається, що в поштовому випуску "Україна-мати": марковий аркуш, конверт "Перший день", немаркований художній конверт та листівки. Українці вже можуть передзамовити поштовий випуск в інтернет-магазині компанії.
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Знімальній групі "Інтера" ексклюзивно вдалось побачити перший примірник поштового випуску, адже до 24 серпня марка доступна лише по передзамовленню.
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