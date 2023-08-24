"Укрпошта" до Дня Незалежності презентувала спеціальний поштовий випуск "Україна-мати". Про це повідомляє прес-служба поштового оператора в Telegram.

"На поштовій марці в інтерпретації художниці Зінаїди Кубар зображений відомий кожному українцю величний монумент, що височіє на Печерських пагорбах Києва і є одним з найвищих у світі (102 м, скульптор Василь Бородай)", - йдеться в повідомленні.

Тираж марки дорівнює 600 тисяч примірників. Номінал марки - U (12 грн), що дорівнює вартості відправки непріоритетного простого листа до 50 г у межах України.

Зазначається, що в поштовому випуску "Україна-мати": марковий аркуш, конверт "Перший день", немаркований художній конверт та листівки. Українці вже можуть передзамовити поштовий випуск в інтернет-магазині компанії.