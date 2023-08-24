Бійці ГУР висадилися в Криму в рамках спецоперації - Юсов [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
В тимчасово окупованому Криму цього ранку стався бій. Підрозділи української розвідки здійснили висадку в межах спецоперації.
Про це повідомляє представник ГУР МО Андрій Юсов в коментарі "Суспільному".
"В рамках спецоперації відбулась висадка особового складу на території півострова. Головне управління розвідки з взаємодією з військово-морським флотом провели спецоперацію", - сказав Юсов.
При цьому він зауважив, що втрат серед особового складу немає, а операція продовжується.
"Всі деталі ми не розкриваємо, є втрати серед особового складу противника, а також серед сил та засобів. Інформація щодо кількості втрат уточнюється", - додав Юсов.
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