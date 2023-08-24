В тимчасово окупованому Криму цього ранку стався бій. Підрозділи української розвідки здійснили висадку в межах спецоперації.

Про це повідомляє представник ГУР МО Андрій Юсов в коментарі "Суспільному".

"В рамках спецоперації відбулась висадка особового складу на території півострова. Головне управління розвідки з взаємодією з військово-морським флотом провели спецоперацію", - сказав Юсов.

При цьому він зауважив, що втрат серед особового складу немає, а операція продовжується.

"Всі деталі ми не розкриваємо, є втрати серед особового складу противника, а також серед сил та засобів. Інформація щодо кількості втрат уточнюється", - додав Юсов.