У четвер зранку, 24 серпня окупанти обстріляли одну з теплоелектростанцій в Україні. Вона припинила роботу. Про це повідомляє ДТЕК.

Ворог продовжує здійснювати терористичні атаки по цивільних та енергетичних об'єктах України. Сьогодні, 24 серпня, внаслідок обстрілів постраждала одна з теплоелектростанцій ДТЕК Енерго, яка зазнавала неодноразових атак раніше.

Ніхто не загинув. Проте серйозно пошкоджено обладнання ТЕС. Після обстрілів енергетики розпочнуть ліквідацію наслідків та відновлення роботи станції.

ДТЕК додає, що з вересня минулого року росіяни 34 рази обстріляли енергетичні підприємства компанії. Внаслідок ворожих атак загинули три енергетики, ще 28 співробітників ДТЕК отримали поранення. Також були загиблі та поранені серед працівників підрядних організацій та рятувальників.