Окупанти обстріляли середмістя Херсону: є постраждалі [ Редагувати ]
У четвер зранку, 24 серпня, окупанти вдарили по середмістю Херсона. Поранення отримали троє людей, серед яких дитина. Про це повідомляється у Telegram-канал Херсонської обласної прокуратури.
За даними слідства, 24 серпня близько 11:00 російські військові вкотре обстріляли місто Херсон.
Зазначається, що один зі снарядів поцілив в дах приватного будинку в середмісті. Внаслідок удару троє потерпілих цивільних, серед яких дитина.
Як пише голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, постраждала 7-річна дівчинка. Неповнолітня отримала поранення спини, руки й ноги.
У стані середньої тяжкості потерпілу дитину шпиталізували. Зараз їй надають усю необхідну меддопомогу. Дані щодо інших постраждалих уточнюються.
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