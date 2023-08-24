У четвер зранку, 24 серпня, окупанти вдарили по середмістю Херсона. Поранення отримали троє людей, серед яких дитина. Про це повідомляється у Telegram-канал Херсонської обласної прокуратури.

За даними слідства, 24 серпня близько 11:00 російські військові вкотре обстріляли місто Херсон.

Зазначається, що один зі снарядів поцілив в дах приватного будинку в середмісті. Внаслідок удару троє потерпілих цивільних, серед яких дитина.

Як пише голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, постраждала 7-річна дівчинка. Неповнолітня отримала поранення спини, руки й ноги.