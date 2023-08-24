У четвер, 24 серпня, представники ГУР Андрій Черняк та Андрій Юсов розповіли про те, що Головне управління розвідки провело спецоперацію в Криму. Відбулась висадка українського особового складу на території тимчасово окупованого півострова, яка показала, що Крим в зоні досяжності для проведення таких дій нашими бійцями.

За словами Черняка, в рамках спецоперації був бій з використанням авіації та плавальних засобів.

Сьогодні Головне управління розвідки зі взаємодією з військово-морським флотом провели спецоперацію з висадки десанту на півострові. Завдання було виконання. Противник поніс втрати.

Юсов також повідомив, що операція відбулася на території мису Тарханкут, у населених пунктах Маяк та Оленівка.

Втрат серед нашого особового складу немає. Тоді як противник поніс втрати в силах і засобах, вони зараз уточнюються. Продовжується планова робота українських Сил безпеки та оборони.

Він уточнив, що українські військові вже повернулись після спецоперації, виконавши поставлені завдання.