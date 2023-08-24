Спецоперація в Криму: у ГУР розповіли деталі [ Редагувати ]
У четвер, 24 серпня, представники ГУР Андрій Черняк та Андрій Юсов розповіли про те, що Головне управління розвідки провело спецоперацію в Криму. Відбулась висадка українського особового складу на території тимчасово окупованого півострова, яка показала, що Крим в зоні досяжності для проведення таких дій нашими бійцями.
За словами Черняка, в рамках спецоперації був бій з використанням авіації та плавальних засобів.
Сьогодні Головне управління розвідки зі взаємодією з військово-морським флотом провели спецоперацію з висадки десанту на півострові. Завдання було виконання. Противник поніс втрати.
Юсов також повідомив, що операція відбулася на території мису Тарханкут, у населених пунктах Маяк та Оленівка.
Втрат серед нашого особового складу немає. Тоді як противник поніс втрати в силах і засобах, вони зараз уточнюються. Продовжується планова робота українських Сил безпеки та оборони.
Він уточнив, що українські військові вже повернулись після спецоперації, виконавши поставлені завдання.
Ця операція носила характер рейду. Вона показала, що тимчасово окупований півострів є не лише в зоні досяжностізасобів ураження українських Сил безпеки та оборони, але й у зоні досяжності для проведення відповідних операцій особового складу українських оборонців.
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