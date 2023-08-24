Володимир та Олена Зеленські вшанували пам’ять полеглих захисників України [ Редагувати ]
У четвер, 24 серпня, президент України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою вшанували пам’ять полеглих захисників нашої держави.
А також разом із представниками церков і релігійних організацій помолилися за Україну в Софійському соборі.
"Пам’ятаємо про кожного й кожну, хто віддав життя за свободу та незалежність, вільне майбутнє України. Не втрачаємо віри в ці важкі часи й продовжуємо докладати зусиль заради справедливого миру та перемоги над російським злом", - додав президент.
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