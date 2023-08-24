У Криму знову замайорів український прапор: розвідка показала відео [ Редагувати ]
У четвер, 24 серпня, у ході спецоперації українські розвідники висадились на території Криму та вивісили там прапор України. Про це повідомляє пресслужба ГУР.
Так, вночі в Криму відбулася операція ГУР за підтримки ВМС. Спецпідрозділи на плавзасобах висадились на берег в районі населених пунктів Оленівка і Маяк.
Під час виконання завдання українські оборонці вступили в боєзіткнення з підрозділами окупанта. В результаті, противник зазнав втрат серед особового складу, знищено ворожу техніку. Також в українському Криму знову замайорів державний прапор.
Зазначається, що всі цілі та задачі виконано. По завершенні спецоперації українські оборонці без втрат залишили місце подій.
Також у ГУР додають, що окупаційна "адміністрація" Криму не коментує події, незважаючи на масові звернення місцевих. При цьому єдине повідомлення стосується нібито "знищення боєприпасів за встановленим графіком".
У розвідці додають, що Сили оборони України і надалі надаватимуть загарбникам допомогу у знищенні боєприпасів, техніки та живої сили.
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