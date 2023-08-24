У четвер, 24 серпня, у ході спецоперації українські розвідники висадились на території Криму та вивісили там прапор України. Про це повідомляє пресслужба ГУР.

Так, вночі в Криму відбулася операція ГУР за підтримки ВМС. Спецпідрозділи на плавзасобах висадились на берег в районі населених пунктів Оленівка і Маяк.

Під час виконання завдання українські оборонці вступили в боєзіткнення з підрозділами окупанта. В результаті, противник зазнав втрат серед особового складу, знищено ворожу техніку. Також в українському Криму знову замайорів державний прапор.

Зазначається, що всі цілі та задачі виконано. По завершенні спецоперації українські оборонці без втрат залишили місце подій.

Також у ГУР додають, що окупаційна "адміністрація" Криму не коментує події, незважаючи на масові звернення місцевих. При цьому єдине повідомлення стосується нібито "знищення боєприпасів за встановленим графіком".

У розвідці додають, що Сили оборони України і надалі надаватимуть загарбникам допомогу у знищенні боєприпасів, техніки та живої сили.