В Кривому Розі на шахті стався обвал, є загиблий [ Редагувати ]
У четвер, 24 серпня, на шахті "Тернівська" в місті Кривий Ріг сталася подія, яка призвела до обвалу та втрати людського життя. Померлий - чоловік, якому було 43 роки. Інформацію про цей інцидент повідомило місцеве видання "Перший Криворізький".
За інформацією видання зафіксовано, що обвал на шахті отримав підтвердження від пресслужби Криворізького районного управління поліції.
За отриманою інформацією, під час аварії на шахті перебували група працівників. В результаті трагедії помер 43-річний чоловік, і ще один гірник, вік якого 39 років, отримав поранення.
На даний момент на місці події працюють правоохоронці та рятувальники.
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