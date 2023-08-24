У четвер, 24 серпня, заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що російські окупанти не полишають спроб наступати на Куп'янському напрямку. Ситуація на Лиманському не менш напружена. Про це вона повідомила у Telegram-каналі.

Як відзначала Маляр, ситуація на сході залишається складною, зокрема:

на Куп'янському напрямку

росіяни продовжують здійснювати численні обстріли, намагаються вразити інфраструктуру. Бої продовжуються. Наші воїни знищують ворога та ламають його плани.

на Лиманському напрямку

Ворог безуспішно штурмує з метою витіснення наших військ в районах Серебрянського лісництва, Кремінної, Білогорівки Луганської області. Також планує перегруповуватись та замінити війська.

на Бахмутському напрямку

На напрямку продовжуються активні бої, ворог атакує, використовує бронетехніку й авіацію. Намагається утримати наступ наших воїнів.

Разом з тим ми поступово просуваємось навіть в умовах відчайдушного опору противника. Обстановка по всіх східних напрямках напружена та дуже динамічна. Тому, рішення у такій ситуації необхідно приймати виважено, але разом з тим швидко.

За словами заступника міністра оборони, українські командири на місці відпрацьовують кожну деталь, прораховують всі можливі сценарії розвитку подій й планують подальші кроки.