Ракетний удар по Дніпру: кількість постраждалих зросла [ Редагувати ]
Станом на 24 серпня кількість постраждалих через нічний ракетний удар росіян по Дніпру зросла до 10 осіб. Про це повідомляється у Telegram очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.
За його словами, зараз в лікарні перебуває троє людей - 55-річна жінка, двоє чоловіків 33 та 48 років. Вони у стані середньої тяжкості.
На фото - єдине, на що здатен "руський мир". Нищити все, до чого торкається. Такий вигляд має транспортний об’єкт, по якому терористи поцілили вночі.
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