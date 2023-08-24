Станом на 24 серпня кількість постраждалих через нічний ракетний удар росіян по Дніпру зросла до 10 осіб. Про це повідомляється у Telegram очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

За його словами, зараз в лікарні перебуває троє людей - 55-річна жінка, двоє чоловіків 33 та 48 років. Вони у стані середньої тяжкості.

На фото - єдине, на що здатен "руський мир". Нищити все, до чого торкається. Такий вигляд має транспортний об’єкт, по якому терористи поцілили вночі.