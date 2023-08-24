Аварія літака Пригожина: як відреагував Зеленський [ Редагувати ]
У четвер, 24 серпня, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не причетна до падіння літака у росії, на борту якого, ймовірно, перебував ватажок "вагнерівців" Євгеній Пригожин та командири ПВК.
Про це він сказав під час пресконференції з лідером Португалії.
Глава держави вперше прокоментував аварію літака Пригожина, який розбився 23 серпня у Тверській області рф.
Коли Україна говорила і зверталась до країн світу щодо літаків, ми не це мали на увазі, а мали на увазі зовсім інше і хотіли підтримки. Хоча, напевно, це також у якомусь сенсі точно допоможе. По-перше, ми не маємо стосунку до цієї ситуації, це точно. Думаю, усі усвідомлюють, хто має стосунок.
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