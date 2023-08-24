У четвер, 24 серпня, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не причетна до падіння літака у росії, на борту якого, ймовірно, перебував ватажок "вагнерівців" Євгеній Пригожин та командири ПВК.

Про це він сказав під час пресконференції з лідером Португалії.

Глава держави вперше прокоментував аварію літака Пригожина, який розбився 23 серпня у Тверській області рф.