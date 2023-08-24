Спецоперація у Криму: Зеленський зробив заяву [ Редагувати ]
У четвер, 24 серпня, президент України Володимир Зеленський заявив, що українські розвідники провели спецоперацію у Криму. Проте говорити про визволення півострова поки зарано.
Про це він сказав під час пресконференції з лідером Португалії.
Зеленський прокоментував спецоперацію Головного управління розвідки Міноборони та ВМС України, у ході якої у Криму вивісили український стяг.
Зарано говорити про звільнення Криму. Це перше. Друге - детальна доповідь буде у мене від генерала Буданова. Третє - так, це наші хлопці. Четверте - жертв немає з нашого боку. Це гарна новина. Принаймні, це те, що я міг телефоном обговорити з керівником ГУР Міноборони.
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