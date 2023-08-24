У четвер, 24 серпня, президент України Володимир Зеленський заявив, що українські розвідники провели спецоперацію у Криму. Проте говорити про визволення півострова поки зарано.

Про це він сказав під час пресконференції з лідером Португалії.

Зеленський прокоментував спецоперацію Головного управління розвідки Міноборони та ВМС України, у ході якої у Криму вивісили український стяг.