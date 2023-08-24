Голова Черкаської ОВА генерал-майор Ігор Табурець застерігає від проведення масових концертно-розважальних заходів на День Незалежності та закликає правоохоронців жорстко реагувати на порушення без пекового режиму.

"Застерігаю представників органів місцевого самоврядування, політиків, підприємців від нерозважливої активності та організації неузгоджених масових заходів на Черкащині. Особливо під час важливих для українців дат, як-от сьогодні, коли від ворога можна очікувати чергових звірств. Ніяких концертно-розважальних програм і подібного! Не час і не місце! Усі отримані сигнали про порушення ретельно перевіримо. Я категорично забороняю будь-кому нехтувати життям і здоров’ям людей. Вимагаю від правоохоронців слідкувати за дотриманням безпекового режиму й обмежень у регіоні".

Натомість, як стало відомо із допису уманського журналіста Володимира Гамалиці, народний депутат Антон Яценко намагається організувати на День Незалежності концертно-розважальну програму, завчасно поширюючи інформацію про час та місце заходів: "В Умані Антон Яценко влаштовує незапланований концерт. Без погоджень і укриття поруч. В 400 метрах від місця ракетного удару по багатоповерхівці, де загинули люди. В день, коли загроза ракетних ударів найвища. Політик, який підозрюється в держзраді, по факту збирає людей, дітей і здає їх локацію. А щоб точно побільше прийшло і помітніше було, вночі його люди розклеюють оголошення що буде співачка. І ставлять сцену з колонками".