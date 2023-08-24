Зеленський зустрівся з президентом Португалії: про що говорили [ Редагувати ]
У четвер, 24 серпня, президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом Португалії Марселу Ребелу де Соузою.
Cьогодні ми з президентом Португалії Марселу Ребелу де Соузою говорили передусім про нашу оборонну та безпекову взаємодію.
"Поінформував пана Президента про ситуацію на полі бою, а також про оборонні потреби України. Португалія підтвердила готовність долучитися до підготовки українських пілотів та інженерного складу на літаках F-16", - сказав він.
Дякую за візит і за підтримку України!
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